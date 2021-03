Holzminden: Bitterer Beigeschmack einer nachahmenswerten Aktion

Holzminden. Die Familie Küster aus Holzminden geht gern spazieren. Am Forster Damm zum Beispiel. Und weil dort oft sehr viel Müll herumliegt, werden dann auch Müllsäcke erst ein- und dann vollgepackt. „Der Müll in der Landschaft hat dermaßen zugenommen, dass man eigentlich in keine Richtung blicken kann, ohne welchen zu sehen“, schildert es die tatkräftige Familie, die schon viel aufgesammelt und erlebt hat. Am Mittwoch aber konnten die Spaziergänger nach einer kleinen Aufräumaktion am Forster Damm nicht mehr ruhig bleiben. „Das kann doch einfach nicht wahr sein“, kommentieren sie, was sie erlebten: Die Säcke waren voll. Da mussten sie mit ansehen, wie ein älterer „Herr“ vom Fahrrad aus einen Eimer ins Gebüsch schleuderte. „Der Mann fuhr natürlich, ohne von unserem Gebrüll Notiz zu nehmen, einfach weiter. Zum Glück platzte der Eimer, halbvoll mit Farbe, nicht auf. Das hatte nach der ganzen Bückerei schon einen ziemlich verspottenden Beigeschmack“, berichten sie der TAH-Redaktion. (r/bs)