„Holzminden blüht auf“: Pflanzbeete für die Obere Straße

Ortstermin am Freitag in der Oberen Straße: Wo können die Pflanzbeete am besten aufgestellt werden. Foto: spe

Holzminden. „Holzminden blüht auf“ nennen Stadtmarketing und Werbekreis Holzminden ihre Aktion. In der Fußgängerzone Obere Straße sollen zunächst 20 Pflanzbeete verteilt und aufgestellt werden, um blühendes Leben, bunte und duftende Pflanzen in die „gute Stube“ zu bringen – ein freundlicher Willkommensgruß für alle Besucher der Innenstadt. Mit dem Frühlingserwachen und dem Weckruf aus dem Corona-Lockdown wollen die Innenstadt-Akteure, Marketing und Einzelhandel in Abstimmung mit der Stadtverwaltung, ein Signal senden die Innenstadt attraktiver und schöner machen. Dabei sollen möglichst viele Sponsoren helfen, die gern die Anschaffungs- und Unterhaltungskosten für ein oder mehrere Pflanzbeete übernehmen, so ist die Hoffnung. Zum Start der Aktion sollen zunächst 20 Pflanzkübel oder Hochbeete samt Bepflanzung beschafft werden. Am Freitag trafen sich die Initiatoren mit Fritz Ohm vom städtischen Ordnungsamt zum Rundgang durch die Obere Straße. (spe)

