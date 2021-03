Holzminden: Bürgermeister-Kandidat Christian Belke zu Sensoria und Tierheim-Streit

Holzminden. Die Holzmindener Bürgermeister-Kandidaten Alexander Titze (Grüne) und Peter Matyssek (CDU) sind beide Ratsmitglieder und an politischen Debatten und Entscheidungen beteiligt. Sie haben sich öffentlich zu den derzeit in Holzminden viel diskutierten Themen „Sensoria“ und zum Streit um die Ansiedlung des Tierheims am Allernbusch geäußert und Position bezogen. Während sich sowohl Titze als auch Matyssek auf die Seite des Tierschutzvereins stellen und sich für eine schnelle Baugenehmigung für das Tierheim am Allernbusch aussprechen, haben sie in Sachen „Sensoria“ völlig unterschiedliche Sichtweisen: Matyssek ist klarer Befürworter der Erlebniswelt, Titze lehnt sie ebenso deutlich ab. Welche Positionen bezieht nun der dritte Bürgermeister-Kandidat, Christian Belke, zum Tierheimstreit und zu „Sensoria“? Der TAH hat ihn gefragt: Im Tierheim-Streit stellt er sich nicht auf eine Seite, will vermitteln. Sensoria sieht er als „echte Chance für Holzminden“. (spe)

