Holzminden: Christiane Nadjé-Wirth ist die neue Superintendentin

Kreis Holzminden. Wenn man bedenkt, dass die erste Ordination einer Frau in der evangelischen Kirche gerade mal 50 Jahre ­- bei einer 500-jährigen Geschichte - her ist, kann man das Tempo der Gleichberechtigung im Amt schon atemberaubend nennen. Fast parallel zur Wahl der 25-jährigen Anna-Nicole Heinrich als Präses der Synode der Evangelischen Kirche Deutschlands ist am Freitag im Kreis Holzminden erstmalig eine Frau zur Superintendentin gewählt worden. Einmalig ist auch, dass Christiane Nadjé-Wirth nicht von „außen“ kommt, sondern aus dem eigenen Kirchenkreis stammt, das kirchliche Leben hier kennt und seit Jahren mitgestaltet. Sie tritt die Nachfolge von Ulrich Wöhler an, der in den Ruhestand getreten ist.

Am Freitag hat die Kirchenkreis-Synode Holzminden-Bodenwerder in Präsenz, aber nichtöffentlichen Sitzung, die neue Superintendentin gewählt. Die Sitzung, die von Pastor Stefan Melcher geleitet wurde, fand in der Lutherkirche Holzminden unter Berücksichtigung der pandemiebedingten Vorgaben statt. Als Kandidaten standen Pastorin Christiane Nadjé-Wirth aus Boffzen und Pastor Kay Oppermann aus Hannover zu Wahl. (rcl)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 31.05.2021