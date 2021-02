Holzminden: Die ersten 100 Impfdosen für über 80-Jährige

Kreis Holzminden (bs). Lange haben die über 80-jährigen Menschen im Kreis Holzminden darauf warten müssen. Am Mittwoch aber war es soweit. Das Team im Impfzentrum Holzminden konnte die ersten 100 Impfdosen des Herstellers Moderna verimpfen. Weiter geht es für die Kreis-Holzmindener, die zur Risikogruppe 1 gehören, allerdings erst in der nächsten Woche. Mehr Moderna-Impfstoff ist nicht vorrätig. In der nächsten Woche soll die Lieferung von Biontech/Pfizer eintreffen, die dem Landkreis alle 28 Tage zusteht. Geimpft werden damit die Menschen direkt in den Seniorenheimen – diese Impfungen sind nämlich noch nicht abgeschlossen – und auch weiter die über 80-Jährigen. Parallel läuft die Impfung der Mitarbeiter im Gesundheitswesen mit Astrazeneca-Wirkstoff. ( bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 18.02.2021