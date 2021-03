Holzminden: Die Flucht in die Sucht

Holzminden. Das sind erschreckende Zahlen: Die Hilferufe derer, die sich in die Sucht flüchten, ist in Corona-Zeiten gestiegen. Die STEP verzeichnet niedersachsenweit einen beängstigenden Anstieg. Im Schnitt liegt die Anzahl der Erstberatungen um 50 bis 70 Prozent höher, je nachdem, wo die Beratungsstelle liegt. Die größte Rolle spielt dabei der Alkohol, denn die Droge ist überall zu bekommen. Der Grund für die Flucht in die Sucht: Viele Menschen kommen mit der Ungewissheit und der Isolation nicht zurecht, auch Geldsorgen und Angst um den Arbeitsplatz kommen hinzu. Außerdem spielen die Kontaktverbote eine Rolle, die viele in die Einsamkeit führen.

Auch im Landkreis Holzminden spielt die Pandemie eine Rolle. Viele Hilfesuchende klagen über die direkten Auswirkungen.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 23.03.2021