Holzminden: Eier an die Schulwand geworfen

Holzminden. Wie unsinnig ist das? Unbekannt haben irgendwann zwischen Freitag, 16 Uhr und Sonnabend, 11 Uhr, rohe Eier an die Hauswand und gegen die Fensterscheiben der Grundschule Karlstraße in Holzminden geworfen. Die Polizei ermittelt und bittet die TAH-Leser um Mithilfe.

Es ist eine Mutter, der die Sauerei am Sonnabendmorgen auffällt und deshalb die Schulleiterin der Katholischen Grundschule informiert. Die besieht sich den Schaden – und alarmiert die Polizei. Aus gutem Grund: Denn nicht zum ersten Mal müssen die Mitarbeiter morgens rund um die Schule aufräumen und säubern, was Unbekannte dort abends angerichtet und hinterlassen haben. Denn auf dem Schulhof sollen sich immer wieder mal am Abend Leute treffen, trinken – und dabei vergessen, dass am nächsten Vormittag wieder Kinder auf dem Schulhof spielen.

Die Polizei bittet jetzt darum, dass sich Zeugen melden, die am Freitagabend oder in der Nacht zum Sonnabend Beobachtungen rund um die Karlschule in Holzminden gemacht haben. Die Telefonnummer der Polizei: 05531/9580. (bs)