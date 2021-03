Holzminden: Ein Silberstreif am Impf-Horizont

Kreis Holzminden. Am Mittwochmorgen meldete der Landkreis 5,1 Prozent. Damit haben ganz genau 3.563 Personen bis Dienstagabend ihre Erst-Impfung gegen das Corona-Virus erhalten. Was eigentlich eine noch verschwindend geringe Zahl ist im Kampf gegen die Pandemie, ist für Dr. Ralf Königstein doch schon ein Silberstreif am Impf-Horizont. Denn: Der Ärztliche Direktor des Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden registriert einen deutlichen Rückgang an Patienten aus den Hochrisikogruppen. Und auch die Aussage von Landkreis-Pressesprecher Peter Drews macht Hoffnung: Im Impfzentrum Holzminden kann inzwischen kontinuierlich durchgeimpft werden. Drews räumt allerdings auch ein: Die Kapazitäten sind noch nicht ausgeschöpft. Denn – abgesehen von AstraZeneca – fehlt es weiterhin an Impfstoff. (bs)

