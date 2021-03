„Holzminden erblüht!“: Einzelhändler heißen Kunden mit Blumengruß willkommen

Holzminden. Mit Pflanzkästen kommt in den nächsten Wochen der Frühling in die Holzmindener Innenstadt (der TAH berichtete). Bereits an diesem Sonnabend werden die Kunden mit einem kleinen Blumenpräsent von den Einzelhändlern in der Stadt willkommen geheißen. Alle Geschäftsinhaber und Mitarbeiter sind sehr glücklich, ihre Kunden wieder im Geschäft begrüßen zu dürfen. Unter dem Motto „Holzminden erblüht“ überreichen einige Geschäfte des Werbekreises Holzminden an die erste Kunden als Willkommensgeschenk eine kleine Topfblume. Die Einzelhändler laden ein und bitten: „Buchen sie jetzt noch schnell ihren persönlichen Shopping-Termin.“

Und mit Blumen soll es weitergehen, wenn die neue gemeinsame Idee von Werbekreis und Stadtmarketing Holzminden umgesetzt wird: Um noch mehr positive Stimmung in einer freundlichen Innenstadt zu verbreiten, werden noch vor Ostern zunächst in der Oberen Straße, ab Stadtbücherei bis zum Haarmannplatz, 20 Pflanzkästen aufgestellt. Die Beete sollen viermal pro Jahr jahreszeitlich neu bepflanzt werden. Die regelmäßige Bewässerung wird durch die Stadtmarketing Holzminden GmbH organisiert.

Für die Finanzierung dieser Beete sind verschiedene Sponsoringpakete angedacht, mit denen Freunde der Innenstadt mithelfen können, Holzminden zum Erblühen zu bringen. Die Erstanschaffung pro Beet inklusive Erstbepflanzung ist für 300 Euro zu haben, die viermalige jahreszeitliche Bepflanzung kann mit 200 Euro, die zweimalige jahreszeitliche Bepflanzung mit 100 Euro gesponsert werden.

Der Werbekreis Holzminden und die Stadtmarketing Holzminden GmbH freuen sich, „dass endlich wieder buntes Treiben in der Innenstadt herrscht“ und nehmen Sponsoringanfragen gern entgegen. (r/spe)