Holzminden: Für Erhalt des Campe-Remters ist eine Bürgerinitiative im Gespräch

Holzminden. In Sachen Erhalt des Remter-Gebäudes des heutigen Campe-Gymnasiums Holzminden an der Wilhelmstraße gibt es Neuigkeiten: Immer mehr „Ehemalige“ des Gymnasiums, die meisten allerdings weit von Holzminden weg wohend, formieren sich mit dem Ziel, das historische Gebäude aus dem Jahr 1894 zu erhalten. Initiator Peter Harmuth aus Ludwigshafen, selbst ehemaliger Schüler der Schule, hat in der Angelegenheit einen Brief an den Petitionsausschuss des Niedersächsischen Landtags geschrieben und erhofft sich Unterstützung für Schutz und Erhalt des Remtergebäudes. Unterdessen gibt es auf Vorschlag Ralf Schwagers erste Bestrebungen, eine Bürgerinitiative zu gründen. Gelder werden dafür bereits gesammelt. Die Unterstützergruppe vertritt die Meinung, sie müsse „deutlich artikuliernd auftreten, bevor Landkreis und Stadt Fakten schaffen“ und der Abriss des Gebäudes nicht mehr zu verhindern ist. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 26. Februar