Holzminden: Heimrauchmelder löst Feuerwehreinsatz aus

Einsatz für die Drehleiter in der engen Innenstadtstraße Hinter den Höfen in Holzminden. Foto: bs

Holzminden. Der Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Holzminden kommt am Sonnabend um 18.42 Uhr: In der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Hinter den Höfen in Holzminden hat ein Heimrauchmelder ausgelöst. Nachbarn haben die Polizei informiert. Die Dachgeschosswohnung steht zurzeit leer. Weil weder Rauch und schon gar keine Flammen zu sehen sind – die Feuerwehr kontrolliert das auch über die Drehleiter – wird darauf verzichtet, die Tür aufzubrechen. Die Eigentümerin, die nicht in dem Mehrfamilienhaus wohnt, wird informiert, ist innerhalb kürzester Zeit mit einem Wohnungsschlüssel vor Ort. Wie vermutet ist es ein defekter Heimrauchmelder. Entwarnung! Schnell kann die Feuerwehr wieder abrücken. Ortsbrandmeister Michael Nolte: „Die Nachbarn haben genau richtig reagiert. Wir rücken lieber einmal mehr aus“. (bs)