Holzminden: In der nächsten Woche rollt der Abrissbagger an

Holzminden. Damit auf dem Grundstück neben dem Gerätehaus übergangsweise die Container aufgestellt werden können, muss das alte Haus an der Wallstraße abgerissen werden. Es steht seit rund zwei Jahren leer. In den letzten Wochen wurde es ausgeräumt und abrissfertig gemacht. In der nächsten Woche soll der Abrissbagger anrollen. Am Donnerstag wurden in der Straße alle Versorgungsleitungen wie Wasser und Strom gekappt. Die Container müssen aufgestellt werden, damit die Feuerwehrleute Umkleiden und Duschen bekommen, der sogenannte Schwarz- und Weißbereich getrennt werden können. Im Gerätehaus ist kein Platz dafür. Und bis das neue Feuerwehrhaus gebaut und bezugsfertig ist, werden noch ein paar Jahre ins Land gehen. (spe)