Holzminden: In der Schule hat sich niemand angesteckt!

Holzminden. Am Mittwochvormittag kommt für Andreas Hölzchen die erlösende Meldung: Kein weiterer Schüler, kein Lehrer hat sich auf dem Kiesberg mit dem Corona-Virus angesteckt. Drei Corona-Fälle hatten dafür gesorgt, dass der Schulleiter der Berufsbildenden Schulen Holzminden auf den Krisenmodus umschalten musste. Klassen mussten in Quarantäne geschickt und getestet werden, alle Berufsschüler gingen ins Homeoffice, es wurde auf Online-Unterricht umgestellt. Das hatte in der Georg-von-Langen-Schule bereits im Frühjahr, beim ersten Shutdown, reibungslos funktioniert. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 12.11.2020