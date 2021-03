Holzminden: „Initiative Remter erhalten“ statt Bürgerinitiative

Holzminden. Die Initiative zur Erhaltung des Remter-Gebäudes des Campe Gymnasiums an der Wilhelmstraße wächst weiter. Rund 50 Unterstützer hat Initiator Peter Harmuth, ehemaliger Holzmindener Abiturient und langjähriger Denkmalschützer in Ludwigshafen, inzwischen zum Mitmachen motivieren können. Zahlreiche ehemalige Schüler aus den letzten 60 Jahren engagieren sich für das Vorhaben, und auch immer mehr Holzmindener schließen sich an. Die „Initiative Remter erhalten“, wie sie sich jetzt nennt, setzt sich für den Erhalt des historischen Gebäudes und eine sinnvolle Nachnutzung ein. Eine Bürgerinitiative soll zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegründet werden. Stattdessen hat sich eine Gruppe von neun Leuten formiert, die den Kopf der Remter-Initiative bildet, Organisation und Aufgaben gemeinsam anpacken will. Die „Initiative Remter erhalten“ hat eine Internetseite (remter-holzminden.de) eingerichtet und drei Architekten- und Planungsbüros um ihre Einschätzung zum Gebäude gebeten, ihre Gutachten liegen vor. (spe)