Holzminden: Luca Kassebeere erhält den Otto-Künnecke-Preis

Preisübergabe in ganz kleinem Rahmen: (von links) Dietrich Vogel, Karl-Otto Künnecke, Karl-Heinz Bertram, Luca Kassebeere und Niklas Künnecke. Foto: bs

Holzminden. „Es war alles ein bisschen anders geplant“, gesteht Carl-Otto Künnecke. Eigentlich sollte Luca Kassebeere, der Handwerksmeister, Feuerwehrmann und Freibad-Vereins-Aktive aus Eschershausen, beim Handwerkertag mit Beifall auf der Bühne in der Stadthalle in Holzminden empfangen werden. Denn das hat der Preisträger des Stiftungspreises der Otto-Künnecke-Stiftung wirklich verdient. Doch dann kam Corona, der Kreishandwerkertag fiel aus. Und bei der Übergabe des Preises am Mittwochnachmittag sind nicht mehr als sechs Menschen im Raum. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 12.11.2020