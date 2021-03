Holzminden: Marketing am Bauzaun macht neugierig auf Sensoria

Holzminden. Mit Fragen wie „Wie riecht der Mond?“, „Der teuerste Duft der Welt?“ und „Wer mag keine Vanille?“ wird Neugierde geweckt. Slogans wie „Wir bauen auf guten Geschmack“, „Holzminden wird noch sinnvoller“ oder „Eine dufte Idee wird Wirklichkeit“ machen aufmerksam auf das, was hier hinter dem Bauzaun entstehen soll. Hier sind derzeit noch die archäologischen Ausgräber am Werk. Gestern sind an den Bauzaun-Elementen rund um das Grundstück am unteren Ende der Oberen Straße, auf dem bald „Sensoria Düfte und Aromen Holzminden“ entstehen soll, über 20 Banner angebracht worden. Sie informieren über das große touristische Projekt, das die Stadt Holzminden hier realisieren will. Die bunten Banner sind das erste öffentlich sichtbare Signal und Bekenntnis, dass es hier bald losgehen soll. Die Stadtmarketing Holzminden GmbH, von der Stadt Holzminden beauftragt mit Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, geht nun sichtbar in die Offensive und macht auf Sensoria bunt, plakativ und manchmal hintersinnig aufmerksam. (spe)

