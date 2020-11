Holzminden: Nur stille Kranzniederlegungen

Bürgermeister Daul richtet die Schleife am Kranz vor dem Ehrenmal in der Fürstenberger Straße in Holzminden.

Kreis Holzminden. Keine Gäste, keine großen Reden, die Zeremonie allein auf eine symbolische Kranzniederlegung reduziert – so wird der Volkstrauertag 2020 im Kreis Holzminden begangen. Am Ehrenmal in der Fürstenberger Straße in Holzminden halten Bürgermeister Jürgen Daul, Bernd Gill vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Oberstleutnant Müller vom Panzerpionierbataillon 1, Volker Meyer von der Arbeistgemeinschaft Holzmindener Schützenvereine und Superintendent Ulrich Wöhler Distanz zueinander. In Altendorf am Ehrenmal richten allein Hanna Speitling, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Altendorfer Vereine, und Peter Widuwilt vom Landwehrverein die Schleifen an den Kränzen. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 16.11.2020