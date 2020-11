Holzminden: Rollerfahrer fährt über durchgezogene Linie und verletzt sich schwer

Holzminden. Ein 73-jähriger Mann fährt am Sonntagnachmittag mit einem Roller aus der Abbiegefahrbahn, die von der B 64 in die Holzmindener Bülte führt, heraus auf die Bundesstraße in Richtung Stahle. Er überfährt die durchgezogene Linie und übersieht dabei einen Pkw, der die Überholspur befährt. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Rollerfahrer verletzt sich dabei schwer und muss mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Göttingen geflogen werden. Der 42-jährige Pkw-Fahrer wird vorsorglich mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Die Polizei ist mit drei Streifenwagen vor Ort und nimmt den Unfall auf. Die Freiwillige Feuerwehr Holzminden sichert unter der Leitung von Ortsbrandmeister Michael Nolte die Unfallstelle ab. (beb)