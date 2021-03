Holzminden: Steinwurf auf stehendes Fahrzeug, Zeugen gesucht

Holzminden. Am Donnerstagabend, gegen 19.45 Uhr, ereignete sich im Bereich Nordstraße/Auffahrt zur B64 folgender Sachverhalt: Ein 53-jähriger aus Höxter hält mit seinem Pkw an der Ampel, um von der Nordstraße aus nach Höxter auf die B64 zu fahren. Auf einmal hört er zunächst einen leisen, später einen sehr lauten Knall und geht zunächst von einem Schuss aus. Dabei stellt der Pkw-Fahrer fest, dass die Scheibe der Fahrertür völlig zerstört wurde. Im Rahmen der Spurensuche am Ort des Geschehens durch sofort hinzugezogene Polizeibeamte kann ein handgroßer Backstein aufgefunden werden, der aufgrund Lage und Zustand vermutlich als Tatwerkzeug diente. Es entsteht eine vierstellige Schadenssumme an der Fahrertür des Citroen. Die Polizei fragt nun, wer hat Hinweise zu dem Steinewerfer, der sich zum Zeitpunkt der Tat im Bereich des Radweges aufgehalten haben muss. Zeugen melden sich bitte bei der örtlichen Polizeidienststelle unter 05531/9580.