Holzminden: Symrise verbannt Plastik

Vorreiter in Sachen Plastik-Vermeidung: Sabine Rieke und Albrecht Kessel treiben die Umstellung auf recycelbare Becher in der Symrise Qualitätskontrolle. Foto: Symrise

Holzminden. Rund 500.000 Plastikbecher nutzen die Mitarbeiter in der Symrise-Konzernzentrale in Holzminden jährlich für die Verkostung von Geschmackstoffen. Und jeden davon nur ein Mal. Allein 300.000 Becher brauchen die Kollegen in der sensorischen Qualitätskontrolle der Aromen. Am Tag bearbeiten sie dort rund 450 Proben. Und je Probe benötigen sie vier Einwegbecher. „Damit kommen wir auf enorme 1.800 Stück pro Tag“, sagt Albrecht Kessel. Aus diesem Grund überlegte der Bereichsleiter Sensorik, wie er und sein Team, im Sinne der Nachhaltigkeits-Strategie von Symrise, den anfallenden Plastikmüll verringern können. Die Qualitätskontrolle im Aromenbereich setzt bei Verkostungsbechern mittlerweile komplett auf recycelte Pappe. Weitere Abteilungen, wie etwa die Anwendungstechnik für würzige Produkte, haben sich bereits Kessels Initiative angeschlossen und steigen auch auf die neuen Pappbecher um. Die sensorische Qualitätskontrolle will bis Ende des ersten Quartals alle Becher ersetzt haben. Um auch Papiermüll zu vermeiden, arbeitet und testet Symrise bereits an der nächsten Phase. Das Ziel: eine Lösung mit komplett kompostierbaren Bechern.

