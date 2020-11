Holzminden: Symrise verfolgt ambitionierte Klimaziele

Holzminden. Die bundesweite Vorreiter-Initiative Klimaschutz-Unternehmen hat acht neue Mitglieder aufgenommen. Zu diesen Unternehmen, die sich in Deutschland in vorderster Reihe für den Klimaschutz engagieren, gehört auch Symrise. Die Holzmindener sind ab sofort Teil des Unternehmens-Netzwerkes. Mit seinem Ziel, ab 2030 klimapositiv zu wirtschaften, unterstützt Symrise die klimapolitischen Ziele Deutschlands nachhaltig. Der Parlamentarische Staatssekretär Thomas Bareiß, MdB, hat in Berlin bei einer virtuellen Veranstaltung die Urkunden für die besonderen Klimaschutzleistungen den ausgezeichneten Unternehmen überreicht. Damit hob er ihr Engagement für ambitionierte Klimaschutzziele sowie ihre anspruchsvolle Agenda bei der Energieeffizienz und dem Einsatz erneuerbarer Energien hervor.

Thomas Bareiß, Parlamentarischer Staatssekretär: „Die Klimaschutz-Unternehmen haben sich freiwillig zu hohen Zielen bei Klimaschutz und Energieeffizienz verpflichtet. Das ist vorbildlich.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 16.11.2020