Holzminden: Trotz Corona 478 Schuhkartons verschickt

Kreis Holzminden. An der Spendenfreudigkeit der Kreis-Holzmindener hat Corona kaum etwas ändern können! Das ist doch mal eine positive Nachricht in der ansonsten zur Krise erklärten Zeit. Den Beweis liefert die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, die in diesem Jahr bereits zum 26. Mal unter dem Dach der Organisation „Samaritan‘s Purse International“ stattgefunden hat. Nach Angaben von Angela Meise aus Bevern, Koordinatorin der Aktion im Kreis Holzminden, wurden von hier aus genau 478 Kartons voller Geschenke für Kinder in aller Welt verschickt. (rei)

