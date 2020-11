Holzminden: Überschuldung angestiegen

Kreis Holzminden. In der Verschuldungsstatistik nimmt Holenberg einen Platz ein, den andere Kommunen auch gern hätten – nämlich ganz unten! Das jedenfalls geht aus dem neuen SchuldnerAtlas hervor, den Creditreform jetzt vorgelegt hat. Die gute Nachricht: Die Überschuldung der Verbraucher in Deutschland ist 2020 trotz der Corona-Pandemie weiter zurückgegangen. Die nicht so gute Nachricht: Im Landkreis Holzminden ist die Überschuldung leicht angestiegen. Die Schuldnerquoten im Einzugsbereich der Creditreform Hameln – also das Verhältnis von überschuldeten Personen zur Bevölkerungszahl über 18 Jahre – liegen weiterhin über dem bundesweiten Durchschnitt. (bs)

