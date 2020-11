Holzminden und Dessau haben die niedrigsten Inzidenz-Werte

In Deutschland überschreiten 373 Regionen den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz). 90 Prozent der deutschen Regionen sind damit Corona-Hotspots. Das geht aus den Daten hervor, die das Robert-Koch-Instituts (RKI) am Sonntag 15. November, veröffentlicht. Demnach liegen von den 412 Regionen (Landkreise, Städte und Berliner Bezirke) nur 16 unter der ersten Corona-Grenze von 35 Neuinfektionen. Das sind vier weniger als noch am Sonnabend. Am stärksten betroffen sind der bayerische Landkreis Freyung-Grafen mit einer enorm hohen Sieben-Tage-Inzidenz von 404,5, der Berliner Bezirk Mitte (359,8) und der Landkreis Traunstein in Bayern (340,6). Den niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenzwert weist laut RKI weiterhin Dessau-Roßlau (13,7) in Sachsen-Anhalt auf. Die Stadt ist dem RKI zufolge die einzige deutsche Region mit einem Wert unter 25. Der Landkreis Holzminden folgt nach den RKI-Werten auf Platz zwei mit 25,5.

Am Sonntag, 15. November, meldete das RKI 16.947 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Insgesamt steigt die Zahl der bestätigten Infektionen in Deutschland auf 790.503. 107 weitere Tote sind zu beklagen. Insgesamt haben 12.485 Menschen durch und mit dem Coronavirus ihr Leben verloren. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die Fallzahlen des RKI sonntags und montags in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen.