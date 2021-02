Holzminden: Vereinbarung von Impfterminen ab Freitagnachmittag möglich!

Kreis Holzminden. Dem Landkreis Holzminden sind vom Kompetenzzentrum des Landes Niedersachsen neue Liefertermine für die Anlieferung von Impfstoffen mitgeteilt worden. Damit können erstmals auch im Impfzentrum Holzminden Termine für die Menschen über 80 Jahren freigeschaltet werden. Doch Achtung: Termine werden weiterhin ausschließlich über die Landes-Hotline 0800 99 88 66 5 oder über die Online-Adresse Impfportal-niedersachsen.de vergeben. Ab dem späteren Freitagnachmittag kann also erneut versucht werden, zu buchen.

Ab Mitte Februar wird erstmals eine kleinere Menge an Impfstoff des Herstellers Moderna an das Holzmindener Impfzentrum geliefert, etwa eine Woche später dann eine weitere Charge des Biontech-Impfstoffs. Weitere drei Wochen später steht noch ein Liefertermin fest. Auch dann wird aller Voraussicht nach eine vollständige Einheit des Biontech-Impfstoffs in der Holzmindener Zeppelinstraße ankommen. Jeweils an den Folgetagen können dann auch in den Impfzentren vorher über die Hotline oder das Portal vereinbarte Termine wahrgenommen werden.

„Wir haben zwar noch nicht vollständig alle Seniorenheime komplett durchimpfen können“, erklärt die für die Kommunikation mit dem Hannoveraner Kompetenzzentrum zuständige Dezernentin Manuela Schäfer, „aber um endlich auch Termine im Impfzentrum anbieten zu können, hat das Land uns die Erlaubnis dazu erteilt, die Hälfte des Impfstoffs auch dort anzubieten.“ Klar sein müsse allerdings jedem, unterstreicht die Dezernentin, dass der Impfstoff weiterhin sehr knapp bemessen sei und deshalb nicht alle an einen Termin kommen könnten. „Wir müssen da weiter um Geduld bitten,“ so Manuela Schäfer.

Grundsätzlich werden auch weiterhin strikt nur Personen geimpft, die der höchsten Prioritätengruppe angehören. Darüber hinaus gibt es keine Wahl, welchen Impfstoffs jeder bekommen kann. „Bei den Zuteilungen, die momentan voraussichtlich zur Verfügung stehen werden, wäre das absoluter Luxus“, sagt Anja Mundhenke, Leiterin des Impfzentrums Holzminden. Und Luxus ist bei den immer noch kleinen Mengen eben nicht angesagt.