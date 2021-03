Holzminden: Verkehrsinitiative beteiligt sich am globalen Klimastreik

Nur in kleinem Kreis beteiligte sich die Initiative am Klimastreiktag. Foto: Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität

Holzminden. Die lokalen Auswirkungen einer globalen Krise zeigen sich nicht nur bei Corona sondern auch beim Klima. Am Freitag hat sich die Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität deshalb den aktuellen Klimastreiktag den Gegebenheiten angepasst und nur im kleinen Kreis der Mitglieder sich an der globalen Aktion beteiligt.

Der aktuelle Aktionstag von „fridays for future“ stand diesmal unter dem Motto „alle für 1 Komma 5“. Hierbei stand die 1,5 für die Gradzahl, die die Weltgemeinschaft als äußerste Erwärmung für das globale Klima ausgegeben hat. Nun hat Corona den CO2-Ausstoß im Jahr 2020 verringert und aufgezeigt, dass große Veränderungen und eine gemeinsame Kraftanstrengung möglich sind. Trotzdem war das vergangene Jahr das zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen...

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 22.03.2021