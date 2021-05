Holzminden: Wenn der Spielplatz zum Müllplatz wird...

Holzminden. „So ein schönes Wetter und so ein hässlicher Anblick, schade“, schreibt TAH-Leserin Brigitte Schmidt. Sie ist am Pfingstwochenende am Pipping in Holzminden spazieren gegangen und ist auf dem Spielplatz dort auf diese Bank aufmerksam geworden, die so garantiert nicht mehr zum Ausruhen einlädt. Die berechtigte Frage, die sich bei diesem Anblick stellt: Können diejenigen, die es sich dort schmecken ließen, ihren Müll nicht einfach einpacken und dort entsorgten, wo er auch hingehört – im Mülleimer? (bs)