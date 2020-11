Holzminden: Wieder Schule im Schulcontainer

Holzminden. Sie hatten die 47. Woche anvisiert, und mit der 47. Woche hat es dann auch geklappt: Die Schüler der Oberschule Holzminden sind wieder in das Containerdorf am Schulzentrum Liebigstraße eingezogen. Über Monate musste improvisiert werden, mussten die Oberschüler in der Großbaustelle Schulzentrum zusammenrücken, weil Mängel beseitigt werden mussten und immer wieder neue Probleme auftauchten. „Ich bin glücklich, dass es jetzt geklappt hat“, erklärt Landkreis-Pressesprecher Peter Drews… (bs)

