Holzmindener Aktionsbündnis „Seebrücke“ hält Mahnwache für Flüchtlinge ab

Holzminden. Zu einem europaweiten Aktionstag am 30. Januar unter dem Motto „Aufnahme statt Abschottung! #KeinPushbackIstLegal“ hat das Aktionsbündnis „Seebrücke“ aufgerufen. Die „Seebrücke“ Holzminden will sich diesem Aktionstag anschließen, indem sie eine wiederkehrende Mahnwache in der Fußgängerzone abhält. Diese soll an den nächsten Sonnabenden immer von 11 bis 11.30 Uhr auf der Oberen Straße vor der Stadtbücherei stattfinden. Erster Termin ist am Sonnabend, 30. Januar. Mit dieser Aktion soll auf die katastrophale und trostlose Lage Geflüchteter aufmerksam gemacht werden. (spe)

