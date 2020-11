Holzmindener Verkehrsinitiative testet: Gibt es im Landkreis zu wenig E-Ladesäulen?

Holzminden. Fast täglich wird berichtet, es gebe zu wenig Ladesäulen für die vielen Elektroautos, die derzeit gekauft werden. Aber stimmt das auch so für den Landkreis Holzminden? Ralph Twele, Berater für Elektromobilität, engagiert sich in der Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität Holzminden und hat das untersucht: „Wir haben derzeit 16 über das Kreisgebiet verteilte Standorte öffentlicher Ladesäulen mit je zwei Anschlüssen für 22 kW Wechselstrom. Außerdem gibt es mindestens zehn weitere solcher Ladepunkte auf Firmenparkplätzen für Besucher und Mitarbeiter. Auch einige Hotels und Autohäuser bieten Lademöglichkeiten an. Ein Angebot für schnelles Laden mit Gleichstrom gibt es bisher nicht.“

