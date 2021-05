Holzmindener „Wald und Weser Slam“ kommt zum zweiten Mal ins Wohnzimmer

Holzminden. Nach einem erfolgreichen Auftakt im Oktober 2020 können Zuschauer den Holzmindener „Wald und Weser Slam“ zum zweiten Mal bequem vom heimischen Sofa aus verfolgen. Denn am Donnerstag, 3. Juni, um 19 Uhr wird beim „Wald und Weser Slam“ in Kooperation mit der Hochschule HAWK live geslammt und digital abgestimmt. Slammer aus dem gesamten Bundesgebiet laden das Publikum rund um das Thema Diversität zu einer bunten Performance mit verschiedensten Texten ein. Das Motto lautet „Wir sind Vielfalt.“ Die ehemaligen HAWK-Studentinnen Constanze Willimczik und Ayleen Draheim führen wieder gemeinsam durch die Veranstaltung und sorgen auch im virtuellen Raum für echtes Poetry-Slam-Feeling. Der Poetry-Slam ist via Zoom oder im Stream über YouTube zu sehen. Weitere Infos und der Teilnahmelink sind unter www.hawk.de/de/hochschule/veranstaltungskalender zu finden.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 29. Mai