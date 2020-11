Holzmindens Inzidenz-Wert bleibt unter 35

Kreis Holzminden. Der Landkreis Holzminden bleibt nach Angaben des Landesgesundheitsamtes weiterhin bei der 7-Tages-Inzidenz unter dem ersten Grenzwert von 35. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner wird am Mittwochmorgen, 11. November, vom Landesgesundheitsamt mit 32,6 angegeben. Aktuell liegt die Anzahl akuter Fälle im Landkreis Holzminden bei 38. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit Beginn der Pandemie laborbestätigten Infizierten liegt bei 192. Als genesen gelten 147. Sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich im Moment 230 Personen.

Der Kreis Höxter meldet am Mittwoch, 11. November, vier neue Infektionen. Die zahl der akut Infizierten im Nachbarkreis steigt auf 273, die Gesamtzahl der bestätigten Fälle seit März auf 931. Als genesen gelten 638, 20 sind am oder mit dem Coronavirus verstorben. Die 7-Tages-Inzidenz rutscht unter 100. Sie wird mit 95,5 angegeben.

In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 18.487 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 3.155 Fälle mehr als am Dienstag. Am Mittwoch vergangener Woche lag die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 17.214. Der Höchststand war am Sonnabend mit 23.399 verzeichneten Fällen erreicht worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bundesweit um 261 auf insgesamt 11.767. Am Dienstag, 10. November, betrug diese Steigerung 154 Fälle. (fhm)