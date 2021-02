Homby Stadtoldendorf fällt auch 2021 aus

Leider wird es ein solches Fest wie 2019 in diesem Jahr nicht geben. Foto: Archiv/jbo

Stadtoldendorf. Das Homby Stadtfest fällt auch dieses Jahr aus, das hat der Verein Homby e.V. nun offiziell bestätigt. Derzeit seien die Voraussetzungen für eine sichere Durchführung der Veranstaltung einfach zu vage. Man habe sich deshalb schweren Herzens dazu entschlossen, das Stadtfest wie schon im Vorjahr auch 2021 ausfallen zu lassen. „Wir hätten gerne mit euch und unseren Acts ein tolles Fest gefeiert, die Sicherheit geht aber vor", sagt Dascho Wehner, Vorsitzender des Vereins. Stattdessen hat man vor, je nach Lage im Herbst eine alternative Veranstaltung zu organisieren. Im Raum steht dafür eine Art Oktoberfest, welches in Stadtoldendorf stattfinden könnte. „Sofern die Pandemie es dann zulässt, wollen wir in diese Richtung etwas planen", so der Verein weiter. Bereits gekaufte Tickets werden vom Online-Portal Eventim direkt erstattet - dies betrifft lediglich die online gekauften Tickets, ein regulärer Vorverkauf hatte noch nicht begonnen.“