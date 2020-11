Honky Tonk Kneipenfestival Höxter verschoben

Höxter. „Leider begleiten uns die Auswirkungen der Pandemie im öffentlichen Leben noch immer deutlich“, heißt es in der Pressemitteilung zur Absage des Honky Tonk Kneipenfestivals in Höxter. Einen neuen Termin aber gibt es bereits: den 20. November 2021.

Insbesondere die Planungsunsicherheit für die Herbstmonate bringt Veranstalter an ihre Grenzen. Indoorveranstaltungen wie das Honky Tonk® Livemusikfestival, leben von ausgelassener Stimmung und von tanzenden und singenden Besuchern. Der rege Wechsel der Locations ist dabei ein fester Bestandteil des Veranstaltungskonzepts. Mit den geltenden Auflagen wäre das Herzstück des Formats einfach nicht mehr vorhanden und auch die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben.

Im nächsten Jahr am 20. November 2021 wird es in Höxter dann hoffentlich wieder heißen: Let‘s Honky Tonk®! Und das Honky Tonk® Team mit seinen örtlichen Partnern hofft dann alle Livemusikfans wieder gesund begrüßen zu dürfen. Bereits erworbene Tickets oder Eintrittsbändchen behalten jedoch weiter ihre Gültigkeit oder können in einen Gutschein eingetauscht werden. Weitere Infos folgen auf Facebook oder auf www.honky-tonk.de.