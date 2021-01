Hütte im Wald an der B 64 bei Eschershausen brennt

Eschershausen. Einsatz für die Feuerwehr Eschershausen am späten Sonntagnachmittag, 31. Januar. Angehörige der Feuerwehr Eschershausen hatten im Wald neben der B 64 (Bereich Schelenhufe) ungewöhnliche Rauchentwicklung entdeckt und um 16.49 Uhr Alarm geschlagen. Aufgrund der Witterung war es nicht einfach für 30 Feuerwehrleute unter Führung von Ortsbrandmeister Christian Puschendorf zum Einsatzort zu gelangen. Über einen vereisten Weg gegenüber dem Kyffhäuser-Schützenhaus gelangten sie zu einer brennenden Hütte. Unter Atemschutz gingen die Feuerwehrleute gegen das Feuer vor und bekamen den Brand schnell und sicher in den Griff. Brandursache könnte ein Ofen sein, der in dem zur Hütte ausgebauten ehemaligen Bauwagen steht und im Laufe noch betrieben wurde. Zur Eigensicherung war ein Rettungswagen bei dem Einsatz dabei. Auch die Polizei war vor Ort. (gl)