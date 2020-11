Ideen für die Landesgartenschau

Bürgermeister Daniel Hartmann (von links) und Baudezernentin Claudia Koch waren auf Einladung von Matthias Goeken MdL gemeinsam mit Dr. Ralf Petercord (Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz), Heinrich Sperling (Geschäftsführer Landesgartenschau 2023) und Roland Schockemöhle (Leiter des RFA Hochstift) im Landtag in Düsseldorf zu Gesprächen über die Höxteraner Landesgartenschau mit den Ministerinnen Ursula Heinen-Esser und Ina Scharrenbach (aufgrund weiterer terminlicher Verpflichtungen nicht abgebildet). Foto: LGS Höxter

Höxter. Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Matthias Goeken war Höxters neuer Bürgermeister Daniel Hartmann gemeinsam mit Baudezernentin Claudia Koch zu Gesprächen zur Landesgartenschau in Düsseldorf. Unter den Vorschriften und Empfehlungen zur Einhaltungen der notwendigen Mindestabstände fand das Treffen im großen CDU-Fraktionssaal des Landtags NRW statt. An der Besprechung mit Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz Ursula Heinen-Esser und Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung, Ina Scharrenbach haben außerdem Heinrich Sperling, der gemeinsam mit Claudia Koch die Geschäftsführung der Landesgartenschau 2023 in Höxter übernimmt, sowie Roland Schockemöhle, Leiter des Regionalforstamtes (RFA) Hochstift, und Dr. Ralf Petercord aus dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz teilgenommen.

