IG Metall setzt Warnstreiks fort

Kreis Holzminden. Trotz der durch die Corona-Pandemie erschwerten Rahmenbedingungen ist die IG Metall mit dem Verlauf der Warnstreiks zufrieden. Die Warnstreiks werden in dieser Woche auch im Kreis Holzminden ausgeweitet, teilt die Gewerkschaft mit.

„Bereits am Montag dieser Woche setzten die Beschäftigten bei Itron (Hameln) und Kelvion (Sarstedt) Warnstreiks fort“, kündigt Karoline Kleinschmidt, erste Bevollmächtigte der IG Metall Alfeld-Hameln-Hildesheim, weitere Warnstreiks an. In der vergangenen Woche hatten sich 2.640 Beschäftigte aus 14 Unternehmen der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie an den Warnstreiks, die in Form von Frühschlussaktionen durchgeführt worden waren, beteiligt.

Nach Angaben der Gewerkschaft werden im Verlauf dieser Woche bei der Aerzener Maschinenfabrik (Aerzen), Howmet Aerospace (Hildesheim), Kögel PurFerro (Alfeld), KSM Castings (Hildesheim), Lenze Automation, Lenze Drives, Lenze OP, Lenze SE sowie Lenze Vertrieb (alle Groß Berkel), Premium Stephan (Hameln), SEG Automotive (Hildesheim), Stiebel Eltron (Holzminden) und bei Transnorm System (Harsum) Warnstreiks stattfinden.

