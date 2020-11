Im Badezimmer brennt ein Heizlüfter

Holzminden. Die Einsatzlage, die am Montagnachmittag über die Funkalarmempfänger der Freiwilligen Feuerwehr Holzminden lief, drohte ein Horrorszenario an: „Feuer im Sechs-Familien-Haus in der Bodenstraße in Holzminden, Menschenleben in Gefahr“, war da zu lesen. Entsprechend groß war dann die Erleichterung, als die Brandschützer vor Ort feststellen mussten, dass es sich „nur“ um eine Wohnungsbrand handelte, und der Bewohner gar nicht zu Hause war. Binnen 20 Minuten war der Brand im Badezimmer, wahrscheinlich ausgelöst durch ein defektes Elektrogerät, gelöscht und die Wohnung gelüftet. Der Mieter der Wohnung wird sich aber erstmal eine andere Unterkunft suchen müssen, die Wohnung ist durch Löschwasser und den dicken schwarzen Qualm nicht mehr bewohnbar. (ue)

