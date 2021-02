Im Landkreis Holzminden fällt am Montag die Schule aus

Kreis Holzminden. Im Landkreis Holzminden fällt am Montag, 8. Februar, wegen der extremen Witterungsverhältnisse an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie an der Grundschule Duingen und der Außenstelle Duingen der Oberschule Delligsen der Unterricht aus. Das teilt der Landkreis Holzminden mit. Der Schulausfall gilt für alle Schüler im sogenannten Szenario B, die also am Präsenzunterricht teilnehmen oder in der Notbetreuung sind. Für alle anderen Schüler findet an diesem Montag der Online-Unterricht wie gewohnt statt. (spe)