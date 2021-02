Im Lockdown halten sich die Leichtathleten mit Kreativität fit

Holzminden. Es ist eine Frage, die sich sportinteressierte Zeitgenossen – und noch mehr jene, die das Lokalsportgeschehen verfolgen - sicher schon mehrfach gestellt haben: Was machen eigentlich die Leichtathleten in dieser Zeit des Pandemie-Lockdowns? Mit einer Abwarten-und-Teetrinken-Strategie ist das hohe Leistungsniveau dieser Holzmindener Vorzeigesportart wohl kaum in kommende Wettkampfzyklen hinüber zu retten. Warten tun die Leichtathleten in der Tat – auf Öffnung von Hallen, Krafttrainingszentren und Stadien; Tee trinken ist jedoch nicht angezeigt: Statt dessen betätigen sich die Holzmindener Sportler trainingsplangestützt in häuslichen Räumlichkeiten und der „Wildnis“ der Umgebung – immer streng auf die Abstand gebietenden Corona-Regeln achtend. (ro)