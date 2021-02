Im Rat Holzminden lebt der Traum von Sensoria fort

Holzminden. Der Traum von „Sensoria Düfte & Aromen Holzminden“ lebt, der Stadtrat hat ihn am Montagabend nicht zum Platzen gebracht. Der Antrag der Grünen-Fraktion, alle Arbeiten am Projekt einzustellen, alle Verträge und Verpflichtungen zu kündigen, scheiterte mit 13 zu 19 Stimmen und damit deutlicher als viele im Vorfeld vermutet hätten. Die Ratsmehrheit steht damit weiter für eine Realisierung ein, allerdings auf Grundlage des alten Ratsbeschlusses, „fristgerecht entsprechend des Bewilligungsbescheides“. Das Aus ist (vorerst) abgewendet, aber ein Nachjustieren wird sehr wahrscheinlich sehr bald notwendig werden, denn niemand geht ernsthaft davon aus, dass Sensoria bis Ende Juni nächsten Jahres fix und fertig dastehen wird. Dann wird es – zumindest anteilig – auch um die Höhe von Fördergeldern gehen, die vom Land an die Stadt fließen, festgemacht daran, was förderfähig wann abgerechnet werden kann. Der kurzfristig und in ähnlicher Form bereits zum zweiten Mal erfolglos eingebrachte Antrag der Verwaltung, Sensoria unabhängig von der Generierung von Fördermitteln umzusetzen, auch um den zeitlichen Druck zu nehmen, war keine Option für den Stadtrat. Er wurde kurzerhand von der Tagesordnung gestrichen. (spe)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 17.02.2021