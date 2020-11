Im Rat Holzminden: (Wie) geht es weiter mit „Sensoria“?

Holzminden. Ob und wie es weitergeht mit der Erlebniswelt „Sensoria Düfte & Aromen Holzminden“, darüber soll der Rat der Stadt Holzminden in öffentlicher Sitzung am Dienstag, 17. November, entscheiden. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr in der Stadthalle, Sollingstraße 101. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Frist nicht eingehalten werden kann und dadurch die Förderung in Gefahr ist. Der Rat soll nun beschließen, dass das Projekt Sensoria „trotz der festgestellten Fristüberschreitung fortgesetzt wird“ (der TAH berichtete). Dass der Rat dieser Vorlage tatsächlich zustimmen wird, darf bezweifelt werden. Doch was wird die Alternative sein – das Aus von „Sensoria“?

Ebenfalls einiges Konfliktpotenzial birgt der TOP „Wiederaufnahme der Bauarbeiten am Feuerwehrgerätehaus Silberborn“. Hier geht es um die Realisierung des 3. Bauabschnitts durch Anbau einer weiteren Fahrzeughalle, weil ja die neugebaute einen Meter zu schmal geworden ist. Die Verwaltung will eine weitere kleine Halle statt der ursprünglichen geplanten Garage anbauen, dafür haben sich auch die Fachausschüsse ausgesprochen (der TAH berichtete). Allerdings gibt es einen Antrag der WIR/GFH/UWG-Gruppe, doch eine Garage und einen neuen Eingangsbereich zu bauen und die eingeplanten Mittel nicht zu überschreiten. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 17. November