Immer noch keine Spur von Ulrich R. – Die Suche geht weiter

Kreis Höxter. Seit fast zwei Wochen wird der 39-jährige Landwirt Ulrich R. aus Löwendorf (Stadt Marienmünster) vermisst. Seit dem 3. Februar suchen Polizei, Familie und Freiwillige nach ihm. Die Polizei bittet weiterhin dringend um Hinweise auf der Bevölkerung. Der vermisste Ulrich R. ist ungefähr 1,85 Meter groß, 95 bis 100 Kilo schwer, hat dunkle lockige Haare und einen Bart. Er trägt schwarze Arbeitskleidung und eine schwarze Mütze. Er ist zu Fuß unterwegs und hat kein Handy dabei. Hinweise sollten unverzüglich an die Polizei (05271/9620 oder 110) weitergegeben werden. Die Polizei bittet darum, dass man sie so schnell wie möglich informiert, sobald Ulrich R. gesichtet wird. Sie sei weiterhin mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz, prüfe alle Hinweise und gehen diesen nach, erklärte Polizeisprecher Jörg Niggemann. Die letzte konkrete Sichtung war vor knapp einer Woche – am Mittwoch, 10. Februar, wurde Ulrich R. in einem Waldstück bei Rischenau gesehen.