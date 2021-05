Immer wieder illegale Hausmüll-Entsorgung und Hundekot-Verschmutzung in Stadtoldendorf

Stadtoldendorf. Leider kommt es regelmäßig vor, dass Mitbürger ihren Hausmüll in öffentlichen Abfallbehältern illegal entsorgen. Aus welchem Grund auch immer, begehen sie damit eine Ordnungswidrigkeit, die eine empfindliche Geldstrafe nach sich ziehen kann. Sicher wollen sich die „Mülltäter“ die Abfallgebühren der Abfallwirtschaft Holzminden sparen. Doch da kann der „Schuss“ schnell nach hinten gehen.

Die Leidtragenden solchen Verhaltens sind in erster Linie die Mitarbeiter des Bauhofs, denn sie müssen den Abfall entsorgen. Bis jetzt scheint es leider unmöglich zu sein, die Verursacher der illegalen Müllentsorgung zu erwischen. Das Ganze passiert immer in Nacht- und Nebelaktionen.

Auch in der Angelegenheit „Hundekot“ kann die Stadt kaum eine Verbesserung der Lage verzeichnen. So sah man sich seitens der Stadt gezwungen, ein Rundschreiben an alle registrierten Hundehalter zu schicken. Man bat sie in diesem Schreiben, Sorge dafür zu tragen, das Geschäft ihres Tieres im nächsten Abfallbehälter zu entsorgen.

Auch in diesem Fall, bei Nichteinhaltung, ist mit einer empfindlichen Ordnungsstrafe zu rechnen. Sie reicht von 50 bis 150 Euro beim ersten Mal und erhöht sich deutlich bei Wiederholungstätern. Ach ja, die Verwaltungskosten kommen auch noch obendrauf!

Vor allen Dingen ist es auch dem hoffentlich bald wieder aufflammenden Tourismus in Stadtoldendorf nicht zuträglich, wenn solche „Zustände“ in einer ansonsten sehenswerten, mittelalterlichen Altstadt zur Regel werden. (dw)