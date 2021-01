Impf-Hotline: Landkreis Holzminden kann keine Termine freischalten!

Seit heute Morgen, 28. Januar, ist die Impf-Hotline des Landes Niedersachsen für eine Vergabe von Terminen freigeschaltet und wie erwartet laufen die Telefone heiß. Doch die Auskünfte, die durch die Hotline gegeben werden, sind teilweise irreführend. Das Impfzentrum Holzminden sei in Hannover nicht gelistet, weil man in Holzminden keine Termine freigeschaltet habe. Das aber ist so nicht richtig.

„Eine Freigabe von Terminen durch unser Impfzentrum ist nur dann möglich, wenn wir wissen, wann die nächste Lieferung kommt“, sagt die im Landkreis Holzminden für das Impfzentrum zuständige Dezernentin Manuela Schäfer. Darüber aber gebe es im Moment keine verlässlichen Informationen. „Nach dem Zuteilungsschlüssel des Landes wären wir wieder in 23 Tagen dran“, erklärt die Dezernentin. Da aber die Produzenten des Impfstoffs in der letzten Zeit immer wieder Verzögerungen und Lieferprobleme gemeldet hätten, sei das nicht wirklich verlässlich. „Aus diesem Grund schalten wir absprachegemäß mit dem Land erst dann Termine frei, wenn wir verlässlich neuen Impfstoff bekommen“, so Schäfer. Einige Mitarbeitende der Agentur, die für die Impf-Hotline des Landes die Kommunikation übernommen hat, vermittelten mit ihren Aussagen den Eindruck, als habe der Landkreis auf diesen Prozess einen Einfluss. „Dem ist aber definitiv nicht so“, stellt Schäfer klar.

Dass die niedersächsische Impf-Hotline und das Portal zur Anmeldung an den ersten Tagen überlastet sein würde, war allen ausführenden Beteiligten sowohl in den Kommunen als auch in Hannover klar. Aus diesem Grund und wegen des extrem knappen Impfstoffs appelliert Landrat Michael Schünemann noch einmal an die Bevölkerung des Landkreises. „Bitte haben Sie Geduld, was die Terminvergabe betrifft“, bittet der Landrat.