Impfen in Bevern: „Wir sind gut vorbereitet“

Bevern. „Wir sind gut vorbereitet und stehen Gewehr bei Fuß,“ betont Beverns Samtgemeindebürgermeister Thomas Junker gegenüber dem TAH – und spricht in diesem Moment auch für seinen Delligser Kollegen Stephan Willudda. Bezogen ist diese Aussage auf die dezentralen Impfaktionen, die jetzt nach und nach in den Samtgemeinden des Kreises Holzminden anlaufen. Nach Boffzen sind nun die Samtgemeinden Eschershausen-Stadtoldendorf und Bodenwerder-Polle an der Reihe (der TAH berichtete am Freitag darüber). Für die Samtgemeinde Bevern und die Einheitsgemeinde Delligsen gibt es bislang noch keinen Termin. Aber das kann sich schnell ändern, falls der Kreis erneut größere Impfstoff-Lieferungen erwarten kann. „Wenn wir das Go vom Kreis bekommen, ist in kürzester Zeit alles organisiert,“ ist Junker zuversichtlich. Die Samtgemeinde habe bereits die nötigen Freiwilligen organisiert, die von Haus zu Haus gehen werden, die Meldelisten ausgedruckt und die entsprechenden Unterlagen parat. Zurzeit würden noch die einzelnen Impforte ausgesucht. (rei)