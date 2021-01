Impfhotline: Es herrscht das reine Chaos

Kreis Holzminden. Um 8 Uhr ist die Impf-Hotline des Landes Niedersachsen freigeschaltet worden. Und sofort war sie stark überlastet. Wer die Nummer 0800 9988665 anruft, um einen Termin für die Corona-Impfung zu erhalten, erhält meist ein Besetzt-Zeichen oder den Hinweis, die Nummer sei nicht vergeben. Die Nummer ist aber korrekt.

Auch beim Landkreis Holzminden laufen die Telefone heiß. Denn wer von den Kreis-Holzmindenern durchgekommen ist, wird mit der Mitteilung überrascht, dass für ihn kein Termin vergeben werden kann, weil das Impfzentrum in Holzminden nicht freigeschaltet worden sei. Das ist, so Landkreis-Pressesprecher Peter Drews, so nicht korrekt. Denn weil der Impfstoff fehlt, können im Holzmindener Impfzentrum keine Impftermine freigeschaltet werden. Die nächste Impflieferung wird erst in 28 Tagen erwartet. Peter Drews: „Da haben wir gar keinen Einfluss, das ist Sache des Landes“. (bs)