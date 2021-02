Impftermine gibt es nicht beim Landkreis Holzminden

Kreis Holzminden. Es ist einfach frustrierend und enttäuschend. Kein Erfolg per Telefon und im Netz gibt es sowieso keine Chance. Viele Kreis-Holzmindener, die seit Donnerstag vergangener Woche versuchen, einen Impftermin zu bekommen, sind enttäuscht. Und einige sind inzwischen nach stundenlangen vergeblichen Telefonanrufen oder Computern ohne Reaktion einfach wütend. Immer wieder rufen Bürger bei der Redaktion des Täglichen Anzeigers und beschweren sich über die desaströse, chaotische und inkompetente Leistung des Landes bei der Impfterminvergabe. Viele rufen auch beim Kreis Holzminden an, beim Kreisgesundheitsamt oder beim Impfzentrum und versuchen dort einen Termin zu bekommen. Aber das ist eine vergebliche Mühe. Der Landkreis Holzminden, das Kreisgesundheitsamt oder das Impfzentrum in Holzminden vergeben keine Termine. Es macht auch keinen Sinn, direkt zum Kreisgesundheitsamt oder zum Impfzentrum zu gehen, um sich persönlich sich um einen Termin kümmern zu wollen. Der Kreis darf keine Termine vergeben. Nur das Land kann Impftermine verteilen, und das soll nach Maßgabe des federführenden Sozialministeriums nur per Telefon oder Internet geschehen. Entweder über die Impf-Hotline 0800/9988665 oder unter der Internetadresse www.impfportal-niedersachsen.de sollen Termine vereinbart werden. (fhm)

