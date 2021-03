Impfung auf Rädern – ihopper wird zum Impfhopper

Holzminden. „Der erste Einsatz war schon ein großer Erfolg“, berichtete Sebastian Multhoff, Dienststellenleiter der Johanniter. Bei der mobilen Impfung in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle wurde der ihopper der Courage! Die Gerberding Stiftung eingesetzt. Nach dem Motto „Impfung auf Rädern“ wurde aus dem ihopper in der Gemeinde Halle der Impfhopper. Bei den Johannitern übergab Kirsten Gerberding von Courage! Die Gerberdingstiftung offiziell das Fahrzeug an die Johanniter. „Bitte fordern Sie das Impfmobil an“, richtete sie ihren Wunsch an die Bürgermeister und Verantwortlichen in den Kommunen. „Wir müssen unbedingt impfen.“

