Impfzentrum des Kreises Höxter nimmt am 8. Februar Betrieb auf

Kreis Höxter. Am Montag, 8. Februar, geht es los, dann wird das Impfzentrum des Kreises Höxter in der Stadthalle in Brakel offiziell den Betrieb aufnehmen. Für den Aufbau und die Organisation des Impfzentrums ist der Kreis Höxter verantwortlich, für die Terminvergaben und die medizinische Betreuung die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL). Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) wird im Auftrag des Kreises Höxter den organisatorischen Betrieb vor Ort übernehmen. Das Impfzentrum befindet sich in der Stadthalle in Brakel, in der geographischen Mitte des Kreises Höxter. Landrat Michael Stickeln, der Ärztliche Leiter des Impfzentrums, Dr. Jens Grothues von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, der Leiter des Krisenstabs des Kreises Höxter, Matthias Kämpfer stellten zusammen mit dem Organisationsteam des Impfzentrums und Vertretern des DRK am Dienstagnachmittag das Impfzentrum vor. Einsatzbereitschaft hatte das Impfzentrum schon Mitte Dezember gemeldet.